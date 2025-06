Via Nuova Toscanella morto in scooter a 32 anni fatale la caduta e l’impatto col marciapiede

Una tragica notte a via Nuova Toscanella: un giovane di 32 anni perde la vita in un incidente fatale mentre era in sella al suo scooter. La caduta e l’impatto con il marciapiede hanno segnato il destino di un uomo che, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. Un dramma che scuote la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia.

Impatto mortale in via Nuova Toscanella, verso il quartiere Chiaiano. Nella notte uomo su uno scooter Honda cade e impatta sul marciapiede. Morto al Cardarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Toscanella Morto Scooter Impatto

Via Nuova Toscanella, morto in scooter a 32 anni, fatale la caduta e l’impatto col marciapiede - Impatto mortale in via Nuova Toscanella, verso il quartiere Chiaiano. Nella notte uomo su uno scooter Honda cade e impatta sul marciapiede. Morto al Cardarelli. Lo riporta fanpage.it

Incidente nella notte a Napoli, 32enne si schianta con lo scooter e muore in via Toscanella - Questa notte, alle 01:50 circa, un uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, mentre percorreva Via Nuova Toscanella, con direzione di marcia Chiaiano, giunto all'altezza ... Da ilmattino.it

In tre su uno scooter contro un'auto: gravi due giovani nel Napoletano - Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c'erano un 18enne, una 15enne e un 16enne si sono scontrati. La corsa in ospedale ... Lo riporta msn.com