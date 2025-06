Via la barriera di Ecocittà accesso facile al mare

L’estate si avvicina e con essa il desiderio di godersi il mare senza stress. Mario Morgoni propone di eliminare la barriera tra Ecocittà e via De Gasperi, facilitando l’accesso a Porto Potenza e aumentando i parcheggi disponibili. Un’idea semplice ma efficace per migliorare la fruibilità della spiaggia e affrontare finalmente il problema dei parcheggi, rendendo più semplice e piacevole l’arrivo al mare per tutti.

"Bisogna aumentare i parcheggi e gli accessi alla spiaggia di Porto Potenza, e lo si potrebbe fare rimuovendo la barriera che si trova tra l’area Ecocittà e via De Gasperi. La giunta cominci dalle cose facili". A lanciare l’idea è l’ex deputato del Pd Mario Morgoni. "Nella totale latitanza dell’amministrazione comunale, si è ormai chiaramente aperta la stagione estiva e come ogni anno si ripropone il problema dei parcheggi per la spiaggia – sottolinea l’esponente dei dem –, molto rari e sempre più cari. Allora cosa si aspetta a eliminare la sottile barriera che separa l’area di Ecocittà da via De Gasperi, creando così un veloce accesso pedonale al mare? Con un piccolo esproprio di pochi metri quadri, si renderebbero assai più fruibili i molti parcheggi gratuiti e piuttosto comodi per raggiungere la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

