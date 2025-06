Vetrine distrutte e furti in centro | la fuga dura solo poche ore

Nel cuore di Brescia, la notte tra il 5 e il 6 giugno, devastanti atti vandalici hanno messo a dura prova la tranquillità cittadina: vetrine distrutte e furti rapidi. La fuga dell’autore è durata solo poche ore, grazie all’efficiente intervento delle forze dell’ordine. In arresto un uomo di 57 anni, già noto per precedenti, ora accusato di furto e danneggiamento aggravato. Questo episodio dimostra come la sicurezza urbana possa essere garantita con tempestività e determinazione.

È stato individuato e arrestato in poche ore l'autore delle spaccate messe a segno nel cuore di Brescia nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. In manette è finito un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, accusato di furto e danneggiamento aggravato.

