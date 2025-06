Verón sulla Nazionale | Il ritorno di Mancini? Ecco perché potrebbe far bene

Dopo la recente sconfitta della Nazionale contro la Norvegia, il futuro dell’Italia di calcio è al centro del dibattito. Alla Milano Football Week, Juan Sebastián Verón ha sottolineato il potenziale di Roberto Mancini come nuovo allenatore, spiegando perché potrebbe essere la scelta giusta per rilanciare la squadra. Con un occhio al passato e uno al futuro, l’ex stella del calcio argentino ha condiviso la sua visione su una possibile rinascita azzurra.

