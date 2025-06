Veron su Chivu | Dall’Inter scelta coraggiosa! Dico di fidarsi

Juan Sebastian Veron, ex stella dell’Inter, si è espresso sulla decisione coraggiosa dell’Inter di affidare a Cristian Chivu la guida tecnica. Con la sua esperienza e passione, Veron invita i tifosi a credere in questa scelta, sottolineando l’importanza di scommettere sul talento e sulla fiducia nel nuovo progetto. La sua opinione stimola una riflessione: a volte, il coraggio di investire sui giovani può rivelarsi la chiave del successo.

Juan Sebastian Veron, ex calciatore dell’Inter, ha indicato il suo punto di vista in merito alla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu. Un ragionamento che tiene conto di un aspetto. LA VALUTAZIONE – Juan Sebastian Veron ha parlato, a margine della Milano Football Week, anche dell’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. L’ex calciatore nerazzurro si è pronunciato in questi termini sul punto, come riportato da TMW: «Non ho visto tante partite, la verità è che non so come lavori. Ad ogni modo, ritengo che una società come l’Inter abbia preso una scelta e fatto una ricerca in base a come lavora, a come si rapporti col gruppo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Veron su Chivu: «Dall’Inter scelta coraggiosa! Dico di fidarsi»

In questa notizia si parla di: Veron Inter Chivu Scelta

Verón: "Inter, con lo scudetto in Champions sarebbe stato diverso. Italia al Mondiale? Non lo so" - L’ex centrocampista argentino Verón, ospite alla Milano Football Week, riflette sulle sfide del calcio italiano e internazionale.

Veron su Chivu: "Scelta coraggiosa ma l'Inter l'avrà sicuramente ponderata. Su Inzaghi..." - Dopo il suo intervento dal palco della Milano Football Week, Juan Sebastian Veron ha parlato anche ai cronisti presenti soffermandosi in particolare sulla situazione dell'Inter. "Ci si rialza sempre p ... Lo riporta msn.com

Poco coraggio e pochi soldi: perché con Chivu l’Inter ha scelto soprattutto di non cambiare - Dal giocarsi la finale di Champions a ritrovarsi con l’ ex allenatore della Primavera e traghettatore del Parma in panchina. La settimana da incubo dell’ Inter, iniziata nella notte maledetta di Monac ... Da ilfattoquotidiano.it

Chivu all'Inter, Marotta conferma: «Scelta coraggiosa, da società forte». Chi è il nuovo allenatore, eroe del Triplete - Cristian Chivu, 44 anni, è il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo che nel primo pomeriggio di venerdì 6 giugno 2025 l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza interista ... Segnala msn.com