Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Inter e Lazio, analizza la finale di Champions persa dai nerazzurri contro il PSG, sottolineando come stanchezza e i rimpianti di un possibile scudetto mancato abbiano influito sul risultato. La sua riflessione apre uno spiraglio su cosa avrebbe potuto cambiare se l'Inter fosse arrivata più fresca. Eppure, ogni sconfitta porta con sé una lezione preziosa per il futuro.

L’ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Veron, ha voluto dire la sua sulla finale di Champions persa dai nerazzurri contro il PSG. Tra i protagonisti della Milano Football Week c’è anche l’ex centrocampista di Inter e Lazio,  Juan Sebastian Veron, il quale si è espresso così sulla pesante sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG. L’argentino ha ricordato anche il suo trasferimento in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai giornalisti presenti. LA FINALE DI CHAMPIONS PERSA DALL’INTER CONTRO IL PSG – « Non bisogna mai sottovalutare i dettagli, il PSG forse all’inizio dell’avventura europea non rubava l’occhio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Veron spiega: «PSG Inter? Nerazzurri arrivati stanchi, se avessero vinto lo scudetto sarebbe andata diversamente»

