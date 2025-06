Verón | Inter con lo scudetto in Champions sarebbe stato diverso Italia al Mondiale? Non lo so

L’ex centrocampista argentino Verón, ospite alla Milano Football Week, riflette sulle sfide del calcio italiano e internazionale. "Se Verón avesse giocato con l’Inter in Champions, lo scudetto avrebbe avuto un sapore diverso", dice, sottolineando come spesso la politica influenzi il calcio. Poi aggiunge: "Mancini ha sbagliato a lasciare la Nazionale, ma forse ci sarà ancora tempo per un suo ritorno". Una prospettiva che invita a riflettere sul futuro del pallone italiano.

L'ex centrocampista argentino alla Milano Football Week: "Alla Fifa ci vorrebbe uno che sa di calcio e non solo di politica. Mancini ha sbagliato a lasciare la Nazionale, ma magari ci sarà tempo per tornare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verón: "Inter, con lo scudetto in Champions sarebbe stato diverso. Italia al Mondiale? Non lo so"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Verón Inter Scudetto Champions

Così a due giornate dal termine: Scudetto: 1. Napoli 78 2. Inter 77 Champions: 4. Juventus 64 5. Lazio 64 6. Roma 63 7. Bologna 62 8. Milan 60 9. Fiorentina 59 Salvezza: 14. Cagliari 33 15. Verona 33 16. Parma 32 17. Venezia 29 18. Lecce 28 19. Empoli 28 Partecipa alla discussione

Front Page, Corriere dello Sport, Friday 23 May 2025 Conte champion if he beats Cagliari Inzaghi in Como to dream (20:45) The Night of the Oscar Napoli and Inter is the Friday of the Scudetto Antonio can give the Azzurri their fourth title DeLa chases Ferlain Partecipa alla discussione

2005 Supercoppa - Juventus vs Inter 0-1 Veron