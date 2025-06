Verissimo Manuela Arcuri | Mi chiesero di alzare la maglietta durante un provino

Manuela Arcuri, ospite a Verissimo, ha condiviso il suo percorso tra successi e sfide, rivelando aneddoti inediti che fanno riflettere sulla realtà del mondo dello spettacolo. Dalle pressioni durante i provini alle difficoltà di affermarsi, la sua testimonianza mette in luce il coraggio e la determinazione di un’attrice che non si è mai arresa. Scopriamo insieme cosa ha raccontato, rivelando un lato sorprendente della sua carriera e della sua vita.

(Adnkronos) – Manuela Arcuri ospite a Verissimo ha parlato della sua carriera, definendola come un percorso ricco di soddisfazioni e successi. Ma, come in tutte le cose belle, l'attrice non ha nascosto le difficoltà affrontate nel corso degli anni: dai pregiudizi fino alle avance ricevute durante i provini. L’intervista con Silvia Toffanin, registrata lo scorso marzo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Manuela Arcuri: “Mi chiesero di alzare la maglietta durante un provino”

