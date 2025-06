Vergognati non si critica Vannacci | il leader di Forza Italia Giovani attaccato da suo padre La replica | Cresciuto senza di te

In un clima di tensione e passione politica, il confronto tra generazioni si fa più acceso che mai. Durante il recente congresso di Forza Italia Giovani, Simone Leoni ha sollevato questioni delicate, scatenando una dura reazione da parte di suo padre, Silvio Berlusconi. La lettera aperta pubblicata su Il Tempo rivela un confronto familiare che rischia di scuotere i pilastri del partito e della leadership giovane. Ma cosa è successo davvero?

“ Vergognati, sei l’ultimo che può dare del codardo al generale Roberto Vannacci. Hai usato lo stesso metodo che un traditore usò contro Berlusconi”. L’attacco, contenuto in una lunga lettera aperta ospitata dal quotidiano Il Tempo, è rivolto al neo segretario di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, direttamente da suo padre, Silvio. Che cosa è successo? Nel corso del recente congresso della giovanile del partito, Simone Leoni ha criticato le posizioni dell’eurodeputato della Lega senza tuttavia citarlo: “È aberrante, sceglie di essere generale della codardia e della discordia per mero calcolo politico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vergognati, non si critica Vannacci”: il leader di Forza Italia Giovani attaccato da suo padre. La replica: “Cresciuto senza di te”

In questa notizia si parla di: Vergognati Vannacci Forza Italia

Simone Leoni, il padre Silvio si infuria e difende Vannacci, la lettera: "Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi, Vergognati!" - Simone Leoni, giovane leader di Forza Italia Giovani, si trova al centro di un acceso scontro familiare e politico.

Commento di @Capezzone sulla LETTERA CONTRO L'ENFANT PRODIGE DI FI Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l'ultim Partecipa alla discussione

Commento di @NicolaPorro sulla LETTERA CONTRO L'ENFANT PRODIGE DI FI Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l'ulti Partecipa alla discussione

Simone Leoni (Forza Italia), il padre lo attacca dopo il discorso su Vannacci: «Vergognati, non sei degno neanche di gli anfibi» - «Tu sei l'ultimo che si può rivolgere a Vannacci definendolo codardo. Vergognati! E ricordati che il coraggio, che tu non hai, Vannacci lo ... msn.com scrive

Simone Leoni, il padre Silvio si infuria e difende Vannacci, la lettera: "Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi, Vergognati!" - Simone Leoni, neo segretario di Forza Italia Giovani, nei giorni scorsi ha attaccato il generale Roberto Vannacci in un discorso al Congresso Nazionale di FI. Il ragazzo aveva definito 'il generale de ... Lo riporta informazione.it

Il padre del segretario di Forza Italia Giovani: “Non sei degno di spolverare gli anfibi di Vannacci”. Il testo integrale - Silvio Leoni, ex inviato di guerra e giornalista, in una lettera a Il Tempo ha duramente criticato il figlio per le parole riservate al generale ... Come scrive dire.it