Vergogna norvegese Norvegia-Italia è sembrata il terzo tempo di Psg-Inter Repubblica

La partita tra Norvegia e Italia ha evidenziato, ancora una volta, le fragilità del nostro calcio, paragonandola a un terzo tempo di un match di alto livello come PSG-Inter. Come analizzato da Maurizio Crosetti su Repubblica, siamo lontani dai fasti di un passato che ci ha visti protagonisti, e il rischio di perdere anche questo terzo tentativo rende il futuro azzurro incerto e carico di sfide. È il momento di riflettere e agire con decisione.

Norvegia-Italia e quindi il disastro azzurro analizzati su Repubblica da Maurizio Crosetti: Siamo questi, e siamo proprio poco. Lo siamo da più di otto anni, cioè da due Mondiali smarriti, e ora potremmo perdere pure il terzo. Va bene, nel mezzo abbiamo vinto un Europeo entusiasmante ma da outsider: era già successo a Danimarca e Grecia, campioni d’Europa in mezzo a due Mondiali mancati. La vergogna norvegese ci mette in una posizione quasi irrecuperabile, la differenza reti diventa il vero avversario senza corpo, puro numero negativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vergogna norvegese, Norvegia-Italia è sembrata il terzo tempo di Psg-Inter (Repubblica)

In questa notizia si parla di: Vergogna Norvegese Norvegia Italia

Vergogna Italia: la disfatta di Oslo della Nazionale di Spalletti rischia di costare la terza esclusione dal Mondiale - Dopo la disastrosa sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia, l'Italia è sull'orlo della terza esclusione dal Mondiale ma a questo punto la poltrona di Spalletti e la poltrona di Gravina traballano forte ... Da msn.com

Mondiali 2026, vergogna Italia: la Norvegia asfalta gli azzurri con un secco 3-0 - Oslo, 6 giugno 2025 – Un’Italia irriconoscibile, a tratti vergognosa, cade rovinosamente sotto i colpi di una Norvegia spietata: finisce 3-0 al termine di un primo tempo dominato dai padroni di casa, ... Lo riporta erreemmenews.it

Vergogna Italia! Ne prende 3 in 45' dalla Norvegia, ora per il Mondiale si fa dura - A Oslo pessimo esordio degli azzurri nel girone di qualificazione. Nessun tiro in porta e strada subito in salita verso gli Stati Uniti ... Lo riporta gazzetta.it

Italia di tumbangkan Norwegia dan terancam gagal ke piala dunia#pialadunia #italia #erlinghaaland