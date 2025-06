Verde urbano l' appello degli ambientalisti a Salis | Occorre una svolta rispetto al passato

In un momento cruciale per il futuro di Genova, le associazioni ambientaliste come WWF, Italia Nostra, Eco Istituto e Pro Natura lanciano un appello alla nuova sindaca Silvia Salis e al consiglio comunale: è tempo di una svolta decisiva per il verde urbano. Un cambio di rotta che valorizzi e protegga gli spazi verdi, fondamentali per il benessere cittadino. La sfida è aperta: il futuro green di Genova dipende dalle scelte di oggi.

A Genova diverse associazioni ambientaliste - Wwf, Italia Nostra, Eco Istituto e Pro Natura - chiedono alla nuova sindaca Silvia Salis e al consiglio comunale un segnale di discontinuità rispetto al passato per quanto riguarda il verde in città. Uno degli argomenti, puntano il dito le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Verde urbano, l'appello degli ambientalisti a Salis: "Occorre una svolta rispetto al passato"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Verde Salis Rispetto Urbano

La Verità, Silvia Salis e l’incidente a Genova: «È passata con il semaforo verde, non con il rosso» - Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, è coinvolta in un incidente che ha sollevato polemiche. Un anno fa, ha investito una donna sulle strisce pedonali mentre passava con il semaforo verde.

Verde urbano, gli alberi nelle città hanno una funzione salvavita - Il verde urbano ha un effetto benefico sulla salute delle persone, al punto di ridurne la mortalità. Lo afferma uno studio su scala globale ... Da rinnovabili.it

Verde urbano: potrebbe risolvere il riscaldamento in città? - Un recente studio ha analizzato gli effetti del verde urbano per contrastare il calore intenso. Condotto in diverse zone climatiche, questo ha fornito diversi risultati sui benefici delle zone verdi. Lo riporta msn.com

Verde urbano, convegno al Maschio Angioino di Napoli - È necessario andare oltre: si deve parlare di verde urbano, solo sulla base di due elementi: conoscenza dei dati scientifici e conoscenza delle norme giuridiche, che esistono da tempo ... Scrive ilmattino.it

54 progetti presentati per il bando su verde urbano e piste ciclabili