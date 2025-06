Ventura contro tutti | tempo di day 4 al PokerStars Open di Namur

Il poker è un gioco di strategia, nervi saldi e determinazione, e Giovanni Ventura sta dimostrando di avere tutte queste qualità nel Day 4 del PokerStars Open di Namur. Con il field ridotto all’osso e le eliminazioni che scorrono veloci, l’azzurro si prepara a sfidare ogni avversario con grinta. Riuscirà Ventura a riscrivere la sua storia e portare a casa il prestigioso titolo? La sfida è ancora aperta!

Al PokerStars Open in corso nella cittadina belga, il day 3 è durato poco rispetto al solito. Le eliminazioni sono arrivate in rapida successione e il field si è assottigliato sempre più. Gli azzurri sono caduti quasi tutti. Resta in corsa solo Giovanni Ventura che occupa al momento la 26ma posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ventura contro tutti: tempo di day 4 al PokerStars Open di Namur

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ventura Tutti Pokerstars Open

“Come osi? Chiedi subito scusa a tutti”. Simona Ventura nerissima all’Isola dei Famosi: è gelo - Una serata all’insegna del gelo e delle tensioni all’Isola dei Famosi, dove l’atmosfera si è fatta irrespirabile.

PokerStars Open Namur: solo Ventura al Day4 e al comando c’è Ben Maamar - Al Day4 del Main Event del PokerStars Open al Circus Casino Resort Namur in Belgio si qualifica solo Giovanni Ventura con mezzo milione di gettoni. Si legge su gioconews.it

PokerStars Open - La fusione con Sisal, ma prima ancora l’ingresso per il rilancio del Casino di Campione d’Italia, Pokerstars si ... Tutti i marchi presenti sul nostro sito sono in possesso di una regolare licenza ... Come scrive pokeritaliaweb.org

PokerStars Open Namur: 21 azzurri qualificati al Day2 del Main da 1.522 entries - Iscrizioni ancora aperte al Main Event del PokerStars Open Namur, in Belgio, con 21 italiani su 432 qualificati al Day2. Segnala gioconews.it

TOP 5 Most BRUTAL Poker TRAPS PokerStars