Venti milioni per la nuova rete idrica e fognaria a Osteria Nuova | Un traguardo storico

Una svolta epocale per Osteria Nuova: venti milioni di euro destinati alla nuova rete idrica e fognaria. Con l'avvio dei lavori previsto entro ottobre, il progetto segna un passo decisivo verso un futuro piĂą sostenibile e resiliente per il municipio XV. Questa grande iniciativa rappresenta il risultato di anni di impegno e pianificazione strategica, aprendo nuove prospettive di sviluppo e benessere per tutta la comunitĂ .

Partiranno entro ottobre i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria a servizio dei consorzi “Due Pini Anguillarese” e “Colle dei Pini Anguillarese”, nella zona di Osteria Nuova, nel municipio XV. Venti milioni per i lavori L’intervento è stato inserito nel Piano degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Venti milioni per la nuova rete idrica e fognaria a Osteria Nuova: "Un traguardo storico"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Venti Milioni Rete Idrica

Benevento, reti idriche e fogne: 90 milioni per 39 comuni - Reti idriche, fognature e depuratori: nel Sannio arrivano 90 milioni per 39 Comuni. Pingue la mole di risorse portata in dote dalla delibera approvata il 21 maggio dalla giunta regionale per ... Scrive ilmattino.it

Ecco i progetti faraonici Gaia stanzia venti milioni per ristrutturare la rete - Venti milioni di euro d’investimento (di cui ... insieme alla sostituzione di ulteriori quattro chilometri di rete idrica a Piano di Mommio, saranno decisivi per il superamento dei fenomeni ... Riporta lanazione.it

Crisi idrica, Bruxelles chiede di aumentare l’efficienza del 10%. Sul piatto 15 miliardi - Un cambiamento di mentalità. Delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini. A partire da un concetto chiave: l’acqua è una risorsa che a lungo ... Segnala ilsole24ore.com

14/02/24-7 milioni di euro investiti sulla Rete idrica intelligente in 20 comuni dell'Alessandrino