Venerus Power Trio inaugura Anniversario in concerto 2025

Venerus Power Trio apre con stile l'anniversario 2025 di Anniversario in Concerto a Lucca, un evento imperdibile che celebra la rinascita del Complesso di San Francesco. La sua voce innovativa e il trio energetico promettono una serata indimenticabile, tra musica e emozioni condivise. Con questa performance, si dà il via a un patrimonio musicale che arricchirà la città e i suoi visitatori, lasciando il segno in questa speciale occasione.

LUCCA La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca inaugura l’edizione 2025 di Anniversario in Concerto, il doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco, con un evento esclusivo: Venerus, una delle voci più innovative della scena musicale italiana, si esibirà venerdì 13 giugno alle 21 nella Chiesa di San Francesco. Il concerto, realizzato con la collaborazione di con WØM fest, pensato per un pubblico giovane e curioso, offrirà un set acustico intimo, capace di mettere al centro la sua scrittura e il dialogo diretto con gli ascoltatori. Autore, produttore e polistrumentista, Andrea Venerus o semplicemente Venerus, classe 1992, nato a San Siro, Milano, ha saputo creare un linguaggio sonoro unico, fondendo soul, elettronica, psichedelia e canzone d’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venerus Power Trio inaugura “Anniversario in concerto 2025“

