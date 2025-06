Veleni della Iro nel torrente Tutti colpevoli

Una vicenda che scuote la Brescia industriale, quella che vede coinvolto il polo siderurgico Iro di Odolo nel caso di avvelenamento del torrente Carfio. Con tre condanne e una pesante condanna per la società , si apre un capitolo cruciale sulla responsabilità ambientale e le azioni di un’epoca passata. Ma cosa significa questa sentenza per il futuro della tutela ambientale? Scopriamolo insieme.

Due condanne a tre anni e cinque mesi e una a due anni. E condanna pure per la società , di cui sono state chieste 400 quote. Questa la conclusione della requisitoria in aula ieri del pm della Dda Teodoro Catananti. Sul banco degli imputati – con l’accusa di avere avvelenato dalla fine degli anni ‘80 al 2020, quando scattarono i sequestri, il torrente Carfio in Vallesabbia – è finito lo storico polo siderurgico bresciano Iro di Odolo, citata a giudizio ai sensi della legge 231 con l’ex presidente Carlo Oliva (deceduto, ndr) e gli amministratori Carlo Leali e Nicola Pasini. Coimputato l’imprenditore Marco Pasini, titolare delle acciaierie Ilfso e Pasini (ormai chiuse). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

