Vela Ugolini Giubilei vice-campioni europei nel Nacra 17! Oro ai britannici Gimson Burnet

In un emozionante day-5 ai Campionati Europei Open di Nacra 17 a Salonicco, Vela Ugolini e Giubilei conquistano la medaglia d'oro, assicurandosi il podio con un giorno d'anticipo. Dopo aver completato quattro intense regate di flotta, la coppia azzurra si prepara con sicurezza alla Medal Race di domani, pronta a scrivere un’altra pagina di gloria nello sport velico europeo. La loro determinazione li ha portati oltre ogni aspettativa, confermando il talento che li rende protagonisti.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei mettono al sicuro l’obiettivo della vigilia e si garantiscono con un giorno d’anticipo la certezza di salire sul podio ai Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento a Salonicco. Day-5 in cui sono state completate ben quattro regate di flotta, le ultime prima della Medal Race (riservata ai primi dieci equipaggi della generale) di domani a punteggio doppio. La coppia azzurra di punta ha alzato l’asticella quest’oggi con uno score di 6-2-1-1, consolidando la seconda posizione nella classifica overall ma non riuscendo a riaprire i giochi per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei vice-campioni europei nel Nacra 17! Oro ai britannici Gimson/Burnet

2022 Nacra 17 World Championship - Interview with Ugolini and Giubilei