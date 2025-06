Vela Giunchiglia Schio scivolano fuori dalla top10 e rischiano di non entrare in Medal Race agli Europei 49erFX

Vela giunchiglia schio scivolano fuori dalla top10 e rischiano di non entrare in medal race agli europei 49erFX. La quinta giornata dei Campionati Europei Open 2025, disputata a Salonicco, ha evidenziato un bilancio in rosso per l’Italia nel doppio acrobatico olimpico. Dopo tre regate completate, il futuro delle nostre aspiranti medaglie sembra incerto, ma domani si apre ancora una speranza per cambiare rotta e riscrivere la storia.

Bilancio in rosso per l’Italia al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Quest’oggi le condizioni meteo hanno consentito agli organizzatori di completare tutte le regate previste, quindi tre per la Gold Fleet maschile e altrettante per la flotta unica femminile. Domani è in programma un’altra prova di Opening Series e a seguire la Medal Race. Nel doppio femminile 49erFX è scivolato purtroppo fuori dalla top10 il miglior equipaggio azzurro in classifica, con Sofia GiunchigliaGiulia Schio che hanno messo a referto uno score odierno di 2-19-18 scendendo al 12° posto assoluto con un distacco di 5 punti dalla qualificazione in Medal Race e a 25 dal bronzo continentale (virtualmente sul collo delle tedesche SteinleinBartelheimer). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Giunchiglia/Schio scivolano fuori dalla top10 e rischiano di non entrare in Medal Race agli Europei 49erFX

