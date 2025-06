Vasto incendio a ridosso della statale 115 vigili del fuoco al lavoro per rendere sicura la strada

Un vasto incendio ha minacciato la statale 115 tra Palma di Montechiaro e Licata, coinvolgendo sterpaglie, alberi e campi di grano. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme e garantire la sicurezza degli automobilisti e delle comunità circostanti. La forte ondata di caldo ha aggravato la situazione, rendendo ancora più urgente l’intervento. La strada è sotto stretta sorveglianza e si spera in una rapida estinzione per ripristinare la normalità .

Un vasto incendio si è sviluppato a ridosso della strada statale 115 tra Palma di Montechiaro e Licata. A bruciare sono state sterpaglie, alberi e grano che hanno preso rapidamente fuoco anche a causa dell’innalzamento della temperatura che si è registrato in queste ore e che ha superato, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vasto incendio a ridosso della statale 115, vigili del fuoco al lavoro per rendere sicura la strada

