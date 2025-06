Vassene ’l tempo e l’uom non se n’avvede tutto pronto per il Mercato delle Gaite 2025

Vassene il tempo e l’uomo non se n avvede, ma il Mercato delle Gaite 2025 si prepara a incantare ancora una volta Bevagna, dal 18 al 29 giugno. Questa suggestiva rievocazione medievale, tra arti, mestieri, cibo e musica, trasporta i visitatori in un’epoca lontana, ricostruendo con cura e passione ogni dettaglio della vita quotidiana di allora. Un’esperienza unica che…

Dal 18 al 29 giugno 2025 torna a Bevagna, suggestivo borgo medievale in Umbria, il Mercato delle Gaite, storica rievocazione della vita quotidiana di epoca medievale. Arti e professioni, nobili e popolo, cibo e suoni, per una ricostruzione di grande rigore, suggestione e qualità scenica che.

