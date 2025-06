Vasile Frumuzache era insospettabile il giorno dell' omicidio di Denisa si era messo in ferie La moglie del killer | Era un bravo papà

Vasile Frumuzache, fino a quel giorno ritenuto insospettabile, si trovava in ferie quando avvenne l'omicidio di Denisa. La sua immagine di bravo marito e padre, incensurato e senza problemi apparenti, rendeva difficile sospettarlo. Tuttavia, dietro questa facciata tranquilla si nascondeva forse una verità inattesa. La storia di Vasile ci invita a riflettere su come le apparenze possano ingannare, svelando segreti nascosti sotto la superficie.

Un brav'uomo, incensurato e senza nessun particolare grillo per la testa. «Era insospettabile, il giorno del delitto si era messo in ferie». Il titolare della società di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Vasile Frumuzache era insospettabile, il giorno dell'omicidio di Denisa si era messo in ferie». La moglie del killer: «Era un bravo papà»

