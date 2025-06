Vasile Frumuzache e l’ombra di nuovi femminicidi | Ce ne sono altre Ricerche su altre donne scomparse | cosa non torna della confessione

Vasile Frumuzache, il protagonista di oscure ricerche sulle sparizioni e omicidi di donne, torna sotto i riflettori con un'affermazione inquietante. La sua confessione, accompagnata da accuse di altre vittime non ancora identificate, solleva dubbi e sospetti tra le autorità, che temono un quadro ben più grave di quanto si pensasse. Cosa si nasconde dietro questa frase provocatoria? La verità potrebbe essere molto più complessa e inquietante di quanto immaginato.

«Ce ne sono anche delle altre». Una frase che, secondo i detenuti del carcere di Prato, è stata detta con tono provocatorio ma che le procure di Prato e Pistoia hanno preso molto sul serio. Perché se fosse vera significherebbe che mancherebbero all’appello altre donne uccise dal 32enne Vasile Frumuzache, già reo confesso dell’ omicidio della 30enne Denisa Paun e un anno fa della 27enne Ana Maria Andrei. La versione fornita dal vigilante romeno non convince, secondo gli inquirenti presenta numerosi buchi e incongruenze. Altrettanti dubbi sorgono dal comportamento di Frumuzache, che per oltre dodici mesi ha continuato – riverniciandola e cambiandone la targa – a usare la Bmw di Ana Maria Andrei, data per dispersa da ormai dieci mesi. 🔗 Leggi su Open.online