Vasile Frumuzache | da ' padre modello' a killer delle escort la doppia vita della guardia giurata

Vasile Frumuzache, un padre modello e guardia giurata rispettata, nascondeva un oscuro segreto dietro la facciata di famiglia felice. Celebrato per il suo operato e attivo sui social, si svelano ora inquietanti sospetti: oltre alle sue presunte vittime Denisa e Ana Maria, potrebbe aver assassinato altre donne, lasciando emergere un inquietante dualismo tra vita pubblica e oscure ombre private.

Descritto come un lavoratore impeccabile, sui social condivideva la vita con moglie e figlie. Si cerca di capire se oltre a Denisa e Ana Maria abbia ucciso altre donne.

Il terrificante segreto di Vasile Frumuzache