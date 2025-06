Vasile Frumuzache confessa i due omicidi | Ma non ho ucciso altre donne

Vasile Frumuzache, durante l’interrogatorio nel carcere di Prato, ha ammesso di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, negando ogni coinvolgimento in altri crimini. Tuttavia, una frase misteriosa pronunciata in cella, «Ce ne sono ...», lascia aperti nuovi scenari e interrogativi sulla sua vera storia. Resta da scoprire cosa abbia voluto dire e quale sia la verità dietro queste parole.

Durante l'interrogatorio di garanzia avvenuto nel carcere di Prato, Vasile Frumuzache ha ribadito quanto detto ai magistrati in fase di indagine preliminare, confermando di essere l'autore degli omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. L'uomo, 32 anni, cittadino romeno e guardia giurata, ha però escluso il proprio coinvolgimento in altri crimini, come precisato dal suo legale Diego Capano. Ma una frase pronunciata in carcere: «Ce ne sono anche delle altre», ha insospettito le procure di Prato e Pistoia, che ora stanno approfondendo la possibilità che il numero delle vittime sia superiore a quello sinora noto.