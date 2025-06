Vasile Frumuzache confessa | Ho ucciso Denisa e Ana Maria ma nega altri delitti

Vasile Frumuzache fa una confessione scioccante: ha ammesso di aver ucciso Denisa e Ana Maria, ma si è subito difeso negando altri delitti. L’interrogatorio dei magistrati di Prato ha portato alla luce dettagli inquietanti sulla vicenda, lasciando però aperta la porta alla domanda: ci sono altri segreti nascosti dietro questa tragica storia? La realtà si fa ancora più complessa e avvolta nel mistero.

Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi. È quanto riferisce l’ avvocato Diego Capano in merito all’ interrogatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me