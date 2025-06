Vasco Rossi il grido di pace dal palco | Basta strage di innocenti a Gaza

Vasco Rossi, artista e uomo di cuore, ancora una volta si dimostra voce forte contro le ingiustizie del mondo. Durante il suo concerto alla Visarno Arena di Firenze, ha scelto di usare il palco come piattaforma per un grido di pace e solidarietà , sventolando simboli di speranza e unità . Un gesto che rimarrà impresso nella memoria di tutti, perché la musica può davvero cambiare le cose...

Firenze, 7 giugno 2025 – Nel primo concerto sold out alla Visarno Arena di Firenze, davanti a 65 mila persone, Vasco Rossi non ha solo infiammato il pubblico con la sua musica: ha trasformato il palco in un messaggio politico e umano. Prima, a metĂ concerto, afferra dal pubblico una bandiera della Palestina e la sventola con forza per pochi secondi. Poi, nel finale, alza con fierezza la bandiera arcobaleno della pace, mentre sul maxischermo esplode la scritta "Fuck the war" durante "Gli spari sopra", cantata con il cappuccio calato sugli occhi, come un combattente del rock. "Contro tutte le guerre – tuona Vasco – e soprattutto che finisca questa strage di bambini, di innocenti, a Gaza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasco Rossi, il grido di pace dal palco: “Basta strage di innocenti a Gaza”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Vasco Rossi Palco Grido

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Firenze, cuori e voci per Vasco Rossi. Migliaia in delirio per il secondo concerto al Visarno Arena - Emozioni a ruota libera per l’idolo di intere generazioni. E il 9 giugno la consegna delle Chiavi della città in Palazzo Vecchio ... Secondo msn.com

Vasco Rossi a Bibione, la località balneare diventa un tempio del rock: «È il nostro Capodanno anticipato». I fan arrivati da tutt'Italia - È finalmente arrivata la “data zero” del tour 2025 di Vasco Rossi. Bibione si è trasformata in una delle capitali del rock italiano, accogliendo migliaia di fan giunti ... Riporta ilgazzettino.it

Finché ci sarà Vasco a ricordarcelo, ce la faremo davvero tutti - Ieri sera allo Stadio di Torino è andata in scena davanti a 36mila persone la prima data del Vasco Rossi Live 2025: il racconto ... Segnala billboard.it

Stasera!