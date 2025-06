Vasco Rossi il concerto visto dall' alto | le immagini dall' elicottero della polizia

Un'angolazione inedita del leggendario concerto di Vasco Rossi, vista dall’alto grazie alle spettacolari riprese dell’8° Reparto Volo di Firenze. Le immagini catturate dall’elicottero della Polizia di Stato offrono una prospettiva mozzafiato, unendo la potenza della musica alla grandiosità del panorama. Un’esperienza visiva che permette di rivivere emozioni intense e di scoprire un evento unico nel suo genere, attraverso lo sguardo privilegiato delle forze dell’ordine.

Le riprese effettuate dall'8° Reparto Volo di Firenze della Polizia di Stato in occasione del concerto di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasco Rossi, il concerto visto dall'alto: le immagini dall'elicottero della polizia

In questa notizia si parla di: Vasco Rossi Concerto Polizia

