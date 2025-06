Vasco Rossi a Bologna campeggio abusivo in via dello Sport a 5 giorni dai concerti

A cinque giorni dai concerti di Vasco Rossi a Bologna, via dello Sport si è già trasformata in un campeggio improvvisato, con decine di tende che occupano marciapiedi e aree verdi. Un’immagine che anticipa l’atmosfera di festa e passione pronta a travolgere la città, ma anche una situazione che solleva interrogativi sulla gestione dell’evento e sul rispetto delle regole. La città si prepara ad accogliere i tanti fan, ma rimane il dubbio: sarà tutto sotto controllo?

A cinque giorni dal primo dei due concerti di Vasco Rossi allo stadio Dall'Ara di Bologna, in programma l'11 e 12 giugno, via dello Sport si è già trasformata in un accampamento improvvisato. Decine di tende sono comparse lungo i marciapiedi e le aree verdi adiacenti allo stadio, occupando ogni.

