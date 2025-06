Variante di Grassina Al via il secondo lotto

Il Comune di Bagno a Ripoli dà il via al secondo lotto della Variante di Grassina, con 538mila euro già stanziati. Questa importante iniziativa promette di alleggerire il traffico quotidiano nel cuore del paese, collegando Ponte a Niccheri all’Ugolino attraverso il nuovo bypass. Un progetto tanto atteso da quasi 50 anni, che trasformerà radicalmente la mobilità e la qualità di vita di tutta la comunità. La rivoluzione si sta finalmente concretizzando.

di Manuela Plastina Il Comune di Bagno a Ripoli stanzia la prima tranche di soldi propri per poter dare il via alla cantierizzazione del secondo lotto della Variante di Grassina: 538mila euro dalle casse comunali per realizzare la seconda fase del megacantiere del bypass che permetterà di togliere il gran traffico quotidiano dalle strette vie centrali dell’abitato di Grassina collegando Ponte a Niccheri all’Ugolino. Un’opera attesa da quasi 50 anni, in corso di cantiere nel primo lotto, ma che attende i fondi totali anche per il secondo. Il via libera della giunta ripolese alla variazione di bilancio è un passaggio fondamentale per consentire alla Città metropolitana di Firenze, stazione appaltante dell’opera, di concludere l’iter per l’affidamento dei lavori della fase due della Variante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

