VAR tra polemiche e correzioni | un campionato 2024 2025 da record di interventi

Il campionato di Serie A 2024-2025 si sta distinguendo non solo per l’emozione delle sfide, ma anche per le numerose polemiche e correzioni che lo accompagnano. Tra interventi sul VAR e dissensi dei tifosi di Milan, Inter e Juventus, il nostro calcio si trova al centro di un vortice di discussioni appassionate. Ma cosa riserverà il futuro? Solo il campo potrà svelarlo.

Il campionato di Serie A non è stato esente da polemiche. Tifosi di Milan, Inter, Juventus hanno espresso il proprio dissenso sul VAR. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - VAR, tra polemiche e correzioni: un campionato 2024/2025 da record di interventi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Polemiche Campionato Correzioni Record

Ungheria, al via tra le polemiche il Campionato mondiale di atletica leggera