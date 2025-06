Vannacci in prima linea | Non escludo candidatura

A due passi dalla sfida politica, Alessandro Tomasi si presenta come un candidato pronto a plasmare il futuro della regione, senza escludere nulla e con la determinazione di chi sa che le vere battaglie si vincono prima sul tavolo che sul campo. La sua visione strategica e il desiderio di un cambiamento concreto fanno di lui una figura da seguire attentamente, perché in politica, come in guerra, la preparazione è tutto.

" Alessandro Tomasi candidato alla presidenza della Regione? Un ottimo sindaco, se a livello nazionale si dovesse arrivare ad un’intesa su di lui andrĂ bene quel che verrĂ deciso. Escludere la mia candidatura? No, ad oggi non la escludo. M bisognerĂ fare ’battlespace shaping’, modellare la zona nella quale si opera in relazione all’obiettivo da raggiungere, non si può improvvisare. Le guerre prima si vincono, poi si combattono". A due passi dalle placidi acque del Lago Verde, il generale Roberto Vannacci ha sganciato la "bomba" (elettorale) usando una metafora militare. L’eurodeputato della Lega non appare contrario alla convergenza della coalizione di centrodestra sul sindaco Tomasi, quale candidato alla presidenza della Regione Toscana in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacci in prima linea: "Non escludo candidatura"

