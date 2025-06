Vandali tentano di dare fuoco ad una struttura del Palio di Noale

La serenità del Palio di Noale è stata scossa da un atto di vandalismo. Alcune strutture sono state danneggiate e tentativi di incendiarle mettono a rischio la tradizione. Questa mattina, il presidente della contrada del Gato, Luigi Fregonese, ha scoperto i danni all’ingresso della rocca. È fondamentale unirsi per tutelare questo patrimonio culturale e garantire che la passione per il Palio possa continuare a bruciare forte e sicura.

Alcune strutture del Palio di Noale sono state vandalizzate durante la notte. Ad accorgersene, questa mattina, il presidente della contrada del Gato Luigi Fregonese: arrivato in zona Ca' Matta (all’ingresso della rocca) per completare gli allestimenti, ha trovato i teli in tessuto divelti, la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Vandali tentano di dare fuoco ad una struttura del Palio di Noale

In questa notizia si parla di: Noale Palio Vandali Tentano

Primo weekend per il Palio di Noale, domani al via la festa medievale - Il primo weekend del Palio di Noale è alle porte, pronto a trasportarci indietro nel tempo con una festa medievale ricca di colori, tradizioni e spettacoli.

Vandali tentano di dare fuoco ad una struttura del Palio di Noale - Colpite delle installazioni del "Gato". Il presidente Fregonese: «Grande amarezza». Solidarietà delle altre contrade e della Pro Loco ... Riporta veneziatoday.it

Gabriele Fantuzzi, morto a 32 anni l'organizzatore del Palio di Noale: «Ci ha insegnato ad amare la vita» - per tutto il Palio», ha dichiarato il presidente dell'associazione, Massimo Casotto. Gabriele negli anni era poi diventato un riferimento non solo a Noale, ma anche nel territorio, contribuendo ... Scrive ilgazzettino.it

La cittadina fortificata di Noale, un gioiello che pochi conoscono - Le tradizioni da non perdere Lo abbiamo accennato, Noale, tra le mete da non perdere in Veneto, è fortemente legata alle tradizioni, una su tutte quella del Palio, l’appuntamento più atteso in ... Riporta siviaggia.it