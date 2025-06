vandali e spaccio una task force nei parchi

Una task force speciale nei parchi di Senigallia si mobilita contro vandali e spacciatori, garantendo sicurezza e tutela per i cittadini più giovani. Le operazioni, condotte con fermezza e determinazione dal Commissariato, mirano a ripristinare un ambiente sano e sicuro per tutti. La città si impegna a combattere con ogni mezzo questi fenomeni, affinché i parchi possano tornare a essere luoghi di socializzazione e innocenza. La lotta continua senza sosta, perché la sicurezza è una priorità assoluta.

Spaccio e atti vandalici, task force nei parchi della città. Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti di polizia del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice Questore Mabj Bosco. Fino all’ultimo giorno di scuola gli accertamenti hanno interessato i parchi nelle prime ore della mattinata per arginare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Controlli per disincentivare i vandali che in più occasioni hanno danneggiato le attrezzature presenti nei parchi, le stesse per cui l’Amministrazione ha previsto una spesa di circa 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it