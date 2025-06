Valle Caudina Mastella scrive a Salvini e De Luca | Rischio di eterna incompiuta convocare tavolo

Il futuro della ferrovia Valle Caudina, un collegamento strategico tra Benevento e Napoli, rischia di diventare un’eterna incompiuta. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di scrivere direttamente a Salvini e De Luca, evidenziando l’urgenza di convocare un tavolo di confronto per superare gli ostacoli e rilanciare un progetto fondamentale per la mobilità regionale. È il momento di agire e trasformare questa attesa in realtà concreta.

Tempo di lettura: 3 minuti Sulla vicenda dello stallo in cui versano i lavori per la ferrovia Valle Caudina che collega su ferro Benevento e Napoli, attraversando le province di Napoli, Avellino e Caserta, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca la seguente lettera: "La provincia di Benevento e in particolare una popolosa fascia di essa, la Valle Caudina, nonché ampie zone delle province di Napoli, Avellino e Caserta, vivono da quasi un decennio una condizione di disagio infrastrutturale che ha superato i confini tanto dell'umana sopportazione, quanto dei canoni che segnano la civiltà contemporanea.

In questa notizia si parla di: Valle Caudina Mastella Salvini

