Valditara specifica | alle superiori no ai cellulari saranno disposti in contenitori all’inizio delle lezioni e chi non si adegua sarà soggetto a sanzione Ma sì ai tablet

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un cambio di rotta deciso: niente più smartphone in classe alle superiori, ma sì ai tablet. Gli studenti dovranno depositare i cellulari all’inizio delle lezioni e recuperarli solo in uscita, con sanzioni per chi non si adegua. Una misura che mira a favorire un ambiente di studio più concentrato e produttivo. La scuola si prepara così a un futuro digitale più responsabile e coinvolgente.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oggi in una intervista al Corriere, ha ribadito quanto già affermato nei giorni scorsi sull'utilizzo degli smartphone alle superiori. Dal prossimo anno scolastico ne sarà vietato l’uso e gli studenti dovranno riporre i dispositivi in appositi contenitori all’inizio delle lezioni e recuperarli solo all’uscita. Chi non rispetterà la regola sarà sanzionato secondo quanto previsto dal regolamento interno della scuola. L'articolo Valditara specifica: “alle superiori no ai cellulari, saranno disposti in contenitori all’inizio delle lezioni e chi non si adegua sarà soggetto a sanzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Valditara Superiori Contenitori Inizio

