Val Gardena il lago che scompare | la magia del Lech de Ciampedel

Nel cuore delle Dolomiti, il Lech de Ciampedel in Val Gardena è un autentico gioiello effimero: un lago turchese che compare a giugno e scompare in poche settimane, regalando uno spettacolo unico e fugace. La sua presenza, legata alle stagioni e alle condizioni climatiche, rende ogni visita un momento di pura magia e meraviglia. Un’occasione imperdibile per vivere la natura in tutta la sua spontaneità e bellezza...

Il Lech de Ciampedel è un lago stagionale nascosto nella Vallunga, in Val Gardena: compare a inizio giugno grazie allo scioglimento delle nevi e sparisce dopo poche settimane. Le sue acque turchesi, incorniciate dalle Dolomiti, attirano ogni anno gardenesi e turisti che attendono il momento giusto per ammirarlo. La sua esistenza è legata al clima e alle precipitazioni: un’apparizione effimera che rende questo luogo ancora più affascinante e raro. Fotografarlo è difficile, ma per chi riesce a vederlo è un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Val Gardena, il lago che scompare: la magia del Lech de Ciampedel

In questa notizia si parla di: Gardena Lago Lech Ciampedel

