Vaciago commenta la disfatta in Norvegia dell’Italia | Investiamo male C’è un problema di vocazione al calcio delle nuove generazioni

Guido Vaciago analizza la recente disfatta dell’Italia in Norvegia, evidenziando come i nostri investimenti e la vocazione calcistica delle nuove generazioni siano i veri punti critici. Con uno sguardo lucido, il commentatore sottolinea che il problema non è solo tecnico, ma anche culturale e strategico. Per risalire, bisogna rivedere le priorità e rafforzare l’amore per il calcio tra i giovani. Solo così gli azzurri potranno tornare a brillare.

Nell’edizione odierna di Tuttosport, nel corso del suo articolo di fondo, Guido Vaciago ha analizzato la sconfitta per 3-0 in Norvegia della Nazionale italiana, cercando di analizzare da dove nasce il profondo periodo buio degli azzurri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vaciago commenta la disfatta in Norvegia dell’Italia: «Investiamo male. C’è un problema di vocazione al calcio delle nuove generazioni»

