Vaccino Covid Pfizer sponsorizza l' APCO Health Talks e la dottoressa Ursino pubblicizza il siero continuo tutto l' anno per fragili e over 65 anni - VIDEO

Scopri le ultime novità sulla prevenzione con Pfizer e APCO Health Talks, dove la dottoressa Simona Ursino sottolinea l'importanza del vaccino Covid, disponibile tutto l'anno per fragili e over 65. Un impegno continuo per tutelare le categorie più a rischio e garantire una protezione costante. Con un focus sulla salute pubblica, si rinnova l’appello a proteggersi e a scegliere il bene comune. La salute non va in vacanza: è il momento di agire!

La dottoressa sponsorizza ancora il vaccino Covid e non solo e verso le categorie a rischio Pfizer sponsorizza l'APCO Health Talks e la dottoressa Simona Ursino promuove il vaccino Covid "continuo tutto l'anno per fragili e over 65 anni". La presidente della società italiana di igiene Medicin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Pfizer sponsorizza l'APCO Health Talks e la dottoressa Ursino pubblicizza il "siero continuo tutto l'anno per fragili e over 65 anni" - VIDEO

