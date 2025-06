Vaccino Covid autoreplicante Kostaive chiesta valutazione della sicurezza e sospensione cautelare all' immissione in commercio - DOCUMENTO

L'Associazione di Studi e Informazioni sulla Salute ha avanzato una richiesta urgente ad AIFA e EMA per sospendere l'immissione in commercio del vaccino COVID autoreplicante Kostaive, a seguito di dubbi sulla sua sicurezza. La richiesta, firmata da esperti come il dottor Donzelli e la dottoressa Teodori, sottolinea l'importanza di una valutazione approfondita prima di procedere. La salute pubblica merita la massima attenzione e cautela; ecco perché questa richiesta assume un ruolo cruciale per la tutela di tutti.

La richiesta è stata presentata dal dottor Donzelli, Serravalle, Stocco e dalla dottoressa Teodori, in collaborazione con il dottor Federico L'Associazione di Studi e Informazioni sulla Salute ha presentato una richiesta all'AIFA e all'EMA per chiedere di sospendere l'immissione nel mercato d.

In questa notizia si parla di: Vaccino Covid Autoreplicante Kostaive

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti" - Il tribunale dell'Unione Europea ha respinto la posizione di Ursula von der Leyen riguardo ai messaggi scambiati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, sull'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid.

