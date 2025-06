Vacanze estive per i calciatori del Cesena | relax e allenamenti in attesa del ritiro

Le stelle del Cesena si preparano alle sfide future, tra relax e impegno, pronti a tornare in campo con rinnovato entusiasmo. La pausa estiva è il momento perfetto per ricaricare le energie e consolidare lo spirito di squadra, perché la prossima stagione promette grandi emozioni e successi. Con un mix di riposo e dedizione, i calciatori sono determinati a tornare più forti che mai, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

La stagione è finita e allora spazio alle vacanze estive per i calciatori del Cesena. Se la società bianconera è infatti impegnata nella ricerca del sostituto del direttore sportivo uscente Artico, i giocatori ne stanno approfittando per riposarsi e riorganizzare le idee prima dell’inizio del ritiro prestagionale. Tra chi ha colto l’occasione per una vacanza con gli amici e chi continua ad allenarsi con grande intensità , ecco come stanno trascorrendo le ferie i beniamini del pubblico del Manuzzi. Sono giornate intense di allenamento per Simone Pieraccini e Jonathan Klinsmann, rientrato a casa sua negli Stati Uniti per mantenere la forma migliore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacanze estive per i calciatori del Cesena: relax e allenamenti in attesa del ritiro

