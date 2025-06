Vacanze Emilia-Romagna la meno cara

Se state pianificando le vacanze estive 2025, l'Emilia-Romagna si conferma come la meta più conveniente, offrendo prezzi imbattibili per le strutture ricettive, mentre le incantevoli località sarde restano tra le più care. Per una famiglia con due figli, una settimana a Rimini costa circa 1.030 euro, molto meno rispetto ai quasi 3.015 euro di San Teodoro. Attenzione però ai costi dei traghetti: un viaggio Napoli-Palermo può incidere significativamente sul budget.

15.30 L'Emilia-Romagna è la regione che nell' estate 2025 offre i migliori prezzi per le strutture ricettive, mentre le località balneari sarde si confermano le più costose. Ipotizzando una vacanza per una famiglia con 2 figli, la settimana di Ferragosto, a Rimini si spenderebbero 1.030 euro. A San Teodoro, in Gallura, quasi 3 volte tanto (3.015 euro). Nota dolente il costo dei traghetti: Napoli-Palermo e ritorno 678 euro, contro i 1.363 di Genova-Porto Torres. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

