Vacanze d’estate 2025 | Sorrento e Amalfi tra le mete più care in Campania Sardegna al top Emilia Romagna la più economica

L’estate 2025 si prospetta ricca di scoperte e relax, ma i costi variano notevolmente tra le destinazioni più ambite. Mentre Sorrento e la Costiera Amalfitana si confermano tra le mete più care in Campania, la Sardegna si distingue come meta di lusso e spesa elevata. Al contrario, l’Emilia Romagna si conferma la regione più conveniente per soggiornare, offrendo ottimi prezzi sulle strutture ricettive. Un’analisi di Assoutenti svela dove conviene davvero andare per risparmiare senza rinunciare alla magia dell’estate.

L'Emilia Romagna è la regione che nell'estate 2025 offre i migliori prezzi sul fronte delle strutture ricettive, mentre le località balneari della Sardegna si confermano quelle più costose. Emerge da una ricerca realizzata da Assoutenti che ha analizzato i costi a carico delle famiglie che stanno prenotando in questo periodo le vacanze estive. Il dato emerge da una ricerca realizzata da Assoutenti che ha analizzato i costi a carico delle famiglie che stanno prenotando in questo periodo le vacanze estive e che l'ANSA pubblica in anteprima. Una famiglia con due figli che decide di trascorrere una settimana in villeggiatura a cavallo di Ferragosto (dal 9 al 16 agosto) in un hotel a 3 stelle spende, prenotando in questi giorni, un minimo di 1.

