Vacanze 2025 | Versilia una tenda anche 1 500 euro al giorno I prezzi di alberghi e spiagge

Le vacanze 2025 in Versilia si preannunciano un vero lusso, con prezzi alle stelle per hotel e spiagge. Durante il weekend del 7 e 8 giugno, una sorpresa emersa: il caro spiaggia ha raggiunto cifre record, anche oltre i 1.500 euro al giorno per una tenda esclusiva. Una constatazione diretta dei visitatori, confermata da un’indagine di Assoutenti-Codacons, che evidenzia come l’élite del mare si stia preparando a spendere davvero tanto per il privilegio di godersi il mare in prima fila.

Questo week end, 7 e 8 giugno 2025, ha portato la sorpresa: il caro spiaggia per le vacanze 2025. Constatazione diretta di chi è andato a chiedere lettino e sdraio, suffragata dall'indagine di Assoutenti-Codacons. Il record in Versilia: per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi "vip" hanno raggiunto livelli stellari, al punto che, per la tenda più esclusiva del Twiga (che può accogliere fino a 10 persone), verranno chiesti, ad agosto, 1500 euro al giorno. All'Augustus Hotel di Forte dei Marmi la spesa per una postazione davanti al mare ad agosto è di 560 euro al giorno, e dà diritto a 2 lettini singoli, uno matrimoniale, 2 sdraio, teli e cassaforte

