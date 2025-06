Usa | Trump rapporto con Musk finito? Presumo di sì

Il rapporto tra Donald Trump ed Elon Musk sembra ormai concluso, secondo il presidente americano. In un’intervista telefonica, Trump ha confermato di sospettare che i loro legami siano terminati, escludendo qualsiasi tentativo di riconciliazione. Con questa decisione, si chiude un capitolo di rapporti pubblici complessi e controversi. Ma cosa riserverà il futuro per entrambe le figure? Il tempo dirà se questa rottura sarà definitiva o solo temporanea.

Milano, 7 giu. (LaPresse) – Alla domanda se pensi che il suo rapporto con Elon Musk sia finito, il presidente Usa Donald Trump in un’intervista telefonica a Nbc News ha risposto: “Presumo sia così, sì”. Trump ha detto di non avere desiderio di ricucire il rapporto con Musk dopo lo scontro pubblico fra i due. “No”, ha risposto quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di farlo. Trump ha detto che non ha intenzione di parlare con Musk nel prossimo futuro: “Sono troppo occupato con altre cose”, “non ho alcuna intenzione di parlargli”. Trump ha anche accusato Musk di essere “irrispettoso nei confronti della carica di presidente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it