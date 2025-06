Usa Trump minaccia ancora Musk | Gravi conseguenze se finanzierà i candidati democratici

Il mondo della politica si infiamma mentre Donald Trump lancia un avvertimento severo a Elon Musk, mettendo in guardia contro il supporto ai candidati democratici. La controversia sulla legge di bilancio accende ulteriormente gli animi, alimentando tensioni tra le figure più influenti degli Stati Uniti. Trump non ha esitato a minacciare possibili "gravi conseguenze", lasciando ancora molte domande sul futuro delle alleanze e delle strategie politiche. La situazione rimane incerta e pronta a evolversi in modo imprevedibile.

Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Elon Musk, ammonendo che potrebbero esserci « gravi conseguenze » qualora il multimiliardario decidesse di finanziare i candidati democratici che si oppongono ai repubblicani, nel contesto della controversia legata alla legge di bilancio. In un’intervista telefonica rilasciata a Nbc News, il presidente americano non ha specificato quali sarebbero queste conseguenze, ma ha ribadito con fermezza la sua posizione. Trump ha inoltre confermato di non avere alcuna intenzione di ricucire il rapporto con il magnate, definendo il loro legame ormai definitivamente compromesso: « Posso dire con certezza che i nostri rapporti sono terminati ». 🔗 Leggi su Open.online

