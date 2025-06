Usa | Trump conseguenze gravi per Musk se finanzia Dem

Il caso che riguarda Elon Musk e il suo possibile sostegno ai candidati democratici ha acceso un intenso dibattito politico. Donald Trump, in un’inedita intervista, ha minacciato conseguenze "gravi" qualora Musk decidesse di finanziare i Democratici, lasciando aperta la porta a scenari imprevedibili. La tensione tra le figure più influenti del mondo della finanza e della politica si fa sempre più palpabile, sottolineando come ogni scelta possa avere ripercussioni significative per il futuro.

Milano, 7 giu. (LaPresse) – Ci saranno “gravi conseguenze” se Elon Musk dovesse finanziare candidati democratici. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista telefonica a Nbc News. “Se lo fa, dovrà pagarne le conseguenze”, ha detto Trump, senza però precisare quali sarebbero queste conseguenze. “Dovrà pagare conseguenze molto gravi se lo fa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: Trump, conseguenze gravi per Musk se finanzia Dem

