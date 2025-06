Usa sui social trumpiani voci sull' arresto del tiktoker italiano Khaby Lame | nessuna conferma

In un clima di rumor infondati e voci di social media, circolano voci su un presunto arresto di Khaby Lame, il celebre TikToker italiano. Tuttavia, al momento nessuna conferma ufficiale né da fonti affidabili né dalla stessa figura pubblica. La notizia, diffusa tramite un post su X, sembra più una speculazione che una realtà accertata. Rimaniamo dunque cauti e attendiamo sviluppi verificati prima di trarre conclusioni definitive.

Il content creator sarebbe stato catturato a Las Vegas dall'immigrazione americana, secondo un post pubblicato su X da Bo Loudon, amico di Barron Trump, figlio del presidente Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, sui social trumpiani voci sull'arresto del tiktoker italiano Khaby Lame: nessuna conferma

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Social Trumpiani Voci Arresto

“Khaby Lame arrestato negli Usa”. Le voci diffuse sui social trumpiani: cosa sappiamo - L’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti sta scatenando un’ondata di voci sui social, alimentate da influencer legati all’ambiente MAGA.

“Khaby Lame arrestato negli Usa”. Le voci diffuse sui social trumpiani: cosa sappiamo - L’influencer Maga Bo Loudon, 18enne amico di Barron Trump: “Ho scoperto io che la star di TikTok era un immigrato legale. Nessuno è al di sopra della legge”. Ma non c’è nessuna conferma: anzi, le veri ... Come scrive msn.com

“Khaby Lame arrestato negli Usa”: tam-tam sui siti trumpiani, ecco cosa sappiamo - La star di TikTok avrebbe violato le leggi americane sull’immigrazione. Ma sul sito dell’agenzia per le frontiere non compare il suo nome ... Si legge su repubblica.it

Ecco i trumpiani che non usano i social, li creano - Non usano più i social. Se li creano. Stanchi di quelle che loro chiamano “censure”, i trumpiani più smanettoni d’America hanno iniziato a tirare su da zero siti, forum e piattaforme per ... Come scrive ilfoglio.it

All'alba vincerò - Il Controcanto - Rassegna stampa del 5 Novembre 2024