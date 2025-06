Usa | operazioni anti-immigrazione a Los Angeles scontri e arresti

Le recenti operazioni anti-immigrazione a Los Angeles hanno scatenato tensioni e scontri tra le autorità e i cittadini. La presenza massiccia delle forze dell'ordine davanti a magazzini e in vari punti della città ha acceso il confronto, mentre le proteste si sono intensificate. L’agenzia ICE mantiene il riserbo sugli esiti specifici, sottolineando che le attività di arresto riguardano regolarmente cittadini stranieri. La situazione rimane complessa e in evoluzione, lasciando aperti molti interrogativi sulla gestione delle politiche migratorie in California.

Los Angeles (California, Usa), 7 giu. (LaPresseAP) – Le autorità federali per l'immigrazione hanno condotto operazioni in diversi luoghi di Los Angeles, provocando alcuni scontri quando la folla si è radunata davanti a un magazzino e in altri punti della città per protestare. L'agenzia per l'Immigrazione e le Dogane (Ice) ha rifiutato di fornire dettagli sulle operazioni, affermando che arresta regolarmente cittadini non statunitensi "che commettono crimini e altri individui che hanno violato le ll'immigrazione del nostro Paese". "La nostra comunità è sotto attacco e viene terrorizzata. Queste persone sono lavoratori, padri, madri, e questo deve finire.

