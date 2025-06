Usa | Khaby Lame è stato arrestato per qualche ora per presunta violazione della legge sull' immigrazione | Ha lasciato il Paese

L'ironia del destino ha coinvolto il celebre influencer italo-senegalese Khaby Lame, arrestato temporaneamente in Nevada per presunte violazioni dell'immigrazione. Dopo alcune ore di detenzione, ha lasciato il paese, lasciando i fan e i media a riflettere sulle complessità delle leggi sull'immigrazione e sul peso della fama. Ma cosa succederà ora per questo volto noto del web?

Il famoso influencer e content creator italo-senegalese "è stato fermato venerdì dall'Immigration and Customs Enforcement in Nevada".

Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto - Khaby Lame, il celebre creator che ha conquistato il mondo con la sua semplicità, è realmente stato arrestato? In un mare di voci e smentite, l’attenzione si accende su una notizia che ha fatto il giro dei social in poche ore.

"Hanno arrestato Khaby Lame". O forse no. Però lo scriviamo lo stesso. Da ore i media italiani stanno scrivendo dell'arresto del famoso tiktoker, "notizia" partita dall'account X di tale Bo Loudon, 18enne americano molto vicino alla destra trumpiana. 1/ Partecipa alla discussione

#KhabyLame arrestato perché #immigrato #clandestino e #Woke dagli amici di #Trump? Se ci avete creduto, vi prego, sparite da questo profilo e non tornate più, anzi, vendete il modem Partecipa alla discussione

