Usa | Khaby Lame è stato arrestato e ha lasciato il Paese

L’inaspettato colpo di scena scuote il mondo dei social: Khaby Lame, l’amatissimo influencer italo-senegalese, è stato arrestato e ha lasciato il paese. Venerdì scorso, l’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti lo ha fermato in Nevada per presunte violazioni delle leggi sull’immigrazione. La sua vicenda apre un nuovo capitolo nella vita di uno dei creator più popolari del web, lasciando fan e follower senza parole.

Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto - Khaby Lame, il celebre creator che ha conquistato il mondo con la sua semplicità, è realmente stato arrestato? In un mare di voci e smentite, l’attenzione si accende su una notizia che ha fatto il giro dei social in poche ore.

"Hanno arrestato Khaby Lame". O forse no. Però lo scriviamo lo stesso. Da ore i media italiani stanno scrivendo dell'arresto del famoso tiktoker, "notizia" partita dall'account X di tale Bo Loudon, 18enne americano molto vicino alla destra trumpiana. 1/ Partecipa alla discussione

#KhabyLame arrestato perché #immigrato #clandestino e #Woke dagli amici di #Trump? Se ci avete creduto, vi prego, sparite da questo profilo e non tornate più, anzi, vendete il modem Partecipa alla discussione

