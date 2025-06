Usa Khaby Lame arrestato e rilasciato

Khaby Lame, celebre tiktoker italo-senegalese con oltre 162 milioni di follower su TikTok, ha vissuto un episodio sorprendente negli Stati Uniti. Arrestato venerdì in Nevada per aver violato le norme sull'immigrazione, è riuscito a raggiungere il Canada dopo la sua partenza volontaria. La vicenda mette in luce le sfide legate all’immigrazione dei social star e il loro impatto globale. Ma cosa succederà ora?

23.00 Il tiktoker italo-senegalese, Khaby Lame, con oltre 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, arrestato venerdì in Nevada, per violazione delle norme sull'immigrazione, perchĂ© gli era scaduto il visto, è riuscito a raggiungere il Canada. "Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. A Lame è stata concessa la partenza volontaria il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Stati Uniti", ha scritto l'Ice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Lame Khaby Arrestato Rilasciato

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Khaby Lame, Usa confermano: arrestato venerdì, ha lasciato il Paese. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Khaby Lame, Usa confermano: arrestato venerdì, ha lasciato il Paese. Cosa sappiamo ... Lo riporta tg24.sky.it

“Khaby Lame è stato arrestato”, verità o fake news? Ecco cosa sappiamo - Né l’artista né il suo staff hanno rilasciato dichiarazioni, ma sui social del content creator sono apparse alcune stories che non fanno riferimento al presunto arresto ... Riporta msn.com

Khaby Lame arrestato in Nevada, ha lasciato il Paese. La conferma delle autorità: «Violate leggi sull'immigrazione» - Le autorità per l'immigrazione hanno confermato l'arresto per qualche ora di del content creator Khaby Lame. «E' è stato fermato venerdì ... Riporta msn.com